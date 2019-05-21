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На Волині борги за газ зросли майже вдвічі

Новини » Енергетика    21.05.2019 - 17:21
На Волині борги за газ зросли майже вдвічі
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Неплатежі зросли через зменшення кількості субсидіантів, зростання ціни на газ, зміни соціальних норм, а також монетизації субсидій

Клієнти "Волиньгаз Збуту" заборгували 489,3 млн гривень за спожитий газ. Це в 1,6 рази більше, ніж на початку опалювального сезону 2018-2019. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Неплатежі зросли через зменшення кількості субсидіантів, зростання ціни на газ, зміни соціальних норм, а також запровадження монетизації субсидій. Рівень розрахунків субсидіантів становить лише 77,1%. Наразі  111,6 тис. субсидіантів,  мають борги за спожитий газ. Загальна сума їх  неплатежу становить вже  283,8 млн гривень. І щомісячно їх борг зростає", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, з  березня 2019 року  змінився механізм виплати житлових субсидій. Cпоживачі-субсидіанти почали отримувати їх "живими" грошима для оплати за використаний газ. Однак, деякі клієнти не розрахувались за блакитне паливо, а використали кошти на власні потреби. Такі боржники можуть залишитися без державної допомоги. Відповідно до чинного законодавства, субсидіантам у разі простроченої заборгованості в сумі понад 340 гривень видача державної допомоги призупиняється.

"До початку монетизації субсидії, заборгованість субсидіантів становила 169,7 млн гривень, зараз – 283,8 млн гривень", - говорить директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

У прес-службі зазначили, що через високий рівень заборгованості побутових споживачів, ТОВ "Волиньгаз" як постачальник газу для населення зі спеціальними обов’язками, не може вчасно розрахуватися за поставлений газ. Відповідно до постанови Кабміну № 867, умова гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості "Волиньгаз Збуту" перед НАК "Нафтогаз України".

"Злісним боржникам компанія змушена припиняти поставку газу. Першим кроком до цього є письмове попередження  про припинення газопостачання. З початку року було вручено 23,4 тисячі  попереджень (з відміткою про вручення) на суму 75 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У "Волиньгаз Збуті" відзначають, що боржники ризикують залишитися не лише без субсидії та газу, а й отримати пеню. 1 травня набирають чинності зміни до закону України "Про житлово-комунальні послуги". Нововведення передбачають сплату пені. Її розмір, відповідно до закону, становить 0,01%  від суми боргу за кожен день прострочення. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу.

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