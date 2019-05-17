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Зростання виробництва в сільському господарстві сповільнилося

Новини » Економіка    17.05.2019 - 16:50
Зростання виробництва в сільському господарстві сповільнилося
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Аграрний сектор погіршив динаміку

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-квітні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 2,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 6,3%, господарства населення - зменшили на 1,8%.

Зростання виробництва в сільському господарстві сповільнилосяwww.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання за 2018 рік став максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання і зміни погодних умов. Зокрема, прогнозується зростання цін на пшеницю. Ціни на кукурудзу будуть коливатися у вузькому діапазоні з поступовим висхідним трендом, йдеться в прогнозі.

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