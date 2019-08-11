Ціни злетять: які продукти подорожчають восени

Ціни на продукти в Україні традиційно підвищуються восени. Саме тому українці звикли робити масштабні закупівлі продуктів під час сезонних продажів. Що з продуктового кошика подорожчає восени, а що, навпаки, упаде в ціні, розповідають експерти. Про це пише "Сегодня".

Борошно, хліб і макарони

Директор ЕДК Олег Пендзин розповів, що хліб, борошно та макарони будуть зростати до кінця осені.

"По хлібобулочним виробам спостерігається щомісячне зростання на 1,5—2%. Пекарі планово піднімають рентабельність соціально значимих сортів хліба", — вважає він.

У цілому осіннє зростання може досягти 15%.

"Зокрема, Україна мало засіває жита, яке до того ж йде на експорт. У підсумку житнього борошна може бути недостатньо. На зростання вартості борошна, макаронів впливає і можливе подорожчання палива", — пояснює заступник гендиректора УАК Наталія Зарицька.

Ціни на продукти в Україні підвищаться восени - що подорожчає (ілюстративне фото: pixabay.com)

За її даними, це призведе до того, що восени батон може подорожчати до 16 грн (+2 грн), біла мука — до 17-18 грн (+2,5 грн), макарони — до 15 грн (+1,9 грн). Крупи відставати не будуть. Так, гречка може підскочити в ціні на 20%, вважає Зарицька, адже обсяги посівів скоротилися. Але Пендзин впевнений у подорожчанні на 30-40%. Не виключено, що восени за кіло гречки доведеться платити по 25 грн (+7 грн).

"Зараз посівні площі займають до 40% порівняно з 2018-м. Причина — останні два роки гречка дешевшала, тому її засіяли менше", — уточнюють в ЭДК.

Овочі і фрукти

Через важкі погодні умови в 2019 році складно зберегти продцкцию. Саме з цієї причини овочі і фрукти теж зростуть в ціні, вважає Зарицька. За її даними, до кінця осені помідори, цибуля та капуста можуть подорожчати на 5%, а картопля — на 10-15%.

Якщо прогнози економістів здійсняться, то картоплю чекаємо по 22-25 грн (+3-5 грн), цибулю — по 12 грн (+1 грн), капусту — по 11 грн (+1 грн), помідори — по 43-48 грн (+2-3 грн). Також подорожчати можуть яблука, так як в Україну їх експортують з Польщі і в залежності від курсу долара ціна може піднятися на 10-15%. За кілограм яблук восени, можливо, доведеться заплатити 18 грн (+3 грн).

Ціни на продукти в Україні підвищаться восени - що подорожчає (ілюстративне фото: pixabay.com)

При цьому вартість соняшникової олії не змінитися. Експерти кажуть, що навіть трохи впаде в ціні.

"Може навіть подешевшати на 5% за рахунок гарного врожаю і високих обсягів виробництва на експорт", — кажуть в УАК.

Значить, восени пляшка олії в акціях коштуватиме 30 грн (–1,5-2 грн).

М'ясо та молоко

Економісти розповіли, що восени яйця можуть подорожчати до 5-20%.

"Курка в теплу пору року несеться краще, ніж холод. Тому крім сезонності інших факторів зростання немає", — вважає Зарицька.

За десяток заплатимо 26 грн (+1,2 грн). А молоко, сир, вершкове масло можуть зрости на 17-25% у листопаді, уточнюють в УАК, адже молочне поголів'я скорочується. Так, літр молока обійдеться в 32 грн (+6 грн). Ще на 6% подорожчає свинина.

"Ціни на нашу свинину порівнянні з Польщею. Тому імпорт стабілізує ціни в Україні", — говорить Пендзин.

У листопаді 1 кг свинячої грудинки може коштувати 112 грн (+6-7 грн).

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.