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Бізнес очікує незначного уповільнення інфляції в Україні

Новини » Економіка    17.04.2019 - 11:20
Бізнес очікує незначного уповільнення інфляції в Україні
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Інфляція буде менше 10%

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за I квартал 2019 року.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом інфляційні очікування покращилися. У I IV кварталі 2018 року керівники підприємств очікували інфляцію на рівні 9,5%.

Бізнес очікує незначного уповільнення інфляції в Україніbank.gov.ua

Частка респондентів, які прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищує 10,0% або знизиться, становить 58,9% (у попередньому кварталі - 54,1%).

Бізнес очікує незначного уповільнення інфляції в Україні

bank.gov.ua

Очікування щодо впливу витрат на виробництво посилилися (74,3% відповідей, зростання на 1,3 в. п.). В той же час вплив курсового чинника ослаб до 65,6%.

Бізнес очікує незначного уповільнення інфляції в Україні

bank.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

Відзначимо, 14 березня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначив голова правління НБУ Яків Смолій, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового уповільнення інфляції до мети в 5% в 2020 році.

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