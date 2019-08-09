В Україні другий місяць поспіль спостерігається дефляція

Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У літні місяці в Україні традиційно знижуються ціни

Споживчі ціни в Україні в липні 2019 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 3,0%. При цьому в річному вимірі (до липня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,1%.

Зазначимо, дефляція Україні фіксувалася і червні 2019 року - 0,5%.

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Продукти харчування в Україні за липень 2019 року подешевшали на 0,7%. Найбільше подешевшали овочі - на 13,6%. У той же час яйця подорожчали на 15,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, на одяг і взуття - знизилися на 4,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 2,3%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,2%, охорона здоров'я подорожчало на 0,1%, транспорт подешевшав на 1,1% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 3,2%), ціни на зв'язок знизилися на 0,1%, відпочинок і культура подорожчали на 0,1%, освіта подорожчала на 0,2%, ресторани і готелі подорожчали на 1,1%.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.