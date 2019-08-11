Цены взлетят: какие продукты подорожают осенью

Цены на продукты в Украине традиционно повышаются осенью. Именно поэтому украинцы привыкли делать масштабные закупки продуктов во время сезонных продаж. Что из продуктовой корзинки подорожает осенью, а что, наоборот, упадет в цене, рассказывают эксперты. Об этом пишет "Сегодня".

Мука, хлеб и макароны

Директор ЭДК Олег Пендзин рассказал, что хлеб, мука и макароны будут расти до конца осени.

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5—2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", — считает он.

В целом осенний рост может достичь и 15%.

"В частности, Украина мало засевает рожь, которая к тому же идет на экспорт. В итоге ржаной муки может быть недостаточно. На рост стоимости муки, макарон влияет и возможное дорожание топлива", — поясняет замгендиректора УАК Наталия Зарицкая.

Цены на продукты в Украине повысятся осенью - что подорожает (иллюстративное фото: pixabay.com)

По ее данным, это приведет к тому, что осенью батон может подорожать до 16 грн (+2 грн), белая мука — до 17—18 грн (+2,5 грн), макароны — до 15 грн (+1,9 грн). Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, считает Зарицкая, ведь объемы посевов сократились. Но Пендзин уверен в подорожании на 30—40%. Не исключено, что осенью за кило гречки придется платить по 25 грн (+7 грн).

"Сейчас посевные площади занимают до 40% по сравнению с 2018-м. Причина — последние два года гречка дешевела, поэтому ее меньше засеяли", — уточняют в ЭДК.

Овощи и фрукты

Из-за тяжелых погодных условий в 2019 году сложно сохранить продцкцию. Именно по этой причине овощи и фрукты тоже вырастут в цене, считает Зарицкая. По ее сведениям, до конца осени помидоры, лук и капуста могут подорожать на 5%, а картошка — на 10-15%.

Если прогнозы экономистов сбудутся, то картофель ждем по 22—25 грн (+3-5 грн), лук — по 12 грн (+1 грн), капусту — по 11 грн (+1 грн), помидоры — по 43—48 грн (+2-3 грн). Также подорожать могут яблоки, так как в Украину их экспортируют из Польши и в зависимости от курса доллара цена может подняться на 10-15%. За килограмм яблок осенью, возможно, придется заплатить 18 грн (+3 грн).

Цены на продукты в Украине повысятся осенью - что подорожает (иллюстративное фото: pixabay.com)

При этом стоимость подсолнечного масла не измениться. Эксперты говорят, что даже немного упадет в цене.

"Может даже подешеветь на 5% за счет хорошего урожая и высоких объемов производства на экспорт", — говорят в УАК.

Значит, осенью бутылка масла в акциях обойдется в 30 грн (–1,5-2 грн).

Мясо и молоко

Экономисты рассказали, что осенью яйца могут подорожать до 5-20%.

"Курица в теплое время года несется лучше, чем в холод. Поэтому кроме сезонности других факторов роста нет", — считает Зарицкая.

То есть за десяток заплатим 26 грн (+1,2 грн). А молоко, творог, сливочное масло могут вырасти на 17—25% в ноябре, уточняют в УАК, ведь молочное поголовье сокращается. Так, литр молока обойдется в 32 грн (+6 грн). Еще на 6% подорожает свинина.

"Цены на нашу свинину сравнимы с Польшей. Поэтому импорт стабилизирует цены в Украине", — говорит Пендзин.

В ноябре 1 кг свиной грудинки может стоить 112 грн (+6—7 грн).

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.