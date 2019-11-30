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Ціни в Україні у грудні: що сильно подорожчає

STYLERЖиття    30.11.2019 - 14:04
Ціни в Україні у грудні: що сильно подорожчає
Ціни в Україні у грудні 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Скільки коштуватиме в грудні продуктовий кошик

Ціни в Україні у грудні 2019 піднімуться на ряд продуктів та товарів на рівні прогнозованої інфляції. Відчутно подорожчає газ, вартість палива на заправках не знизиться всупереч стабільної нафти та гривні, яка зміцнилася з весни на 15%, тарифи до початку нового року сюрпризів не принесуть, а продуктовий кошик для українців стане дорожчим, проте не надто. Про це передає "КП в Україні".

Керівник громадської організації "Національна рада економічного розвитку" Олексій Дорошенко розповів, що споживча інфляція за 2 останніх місяці прогнозується на рівні 1,5-1,8%.

"Можливі коливання цін на овочі борщового набору. Слід очікувати подальшого подорожчання курячих яєць. Деякі крупи та хліб будуть лідерами, але в межах 2-3% за листопад-грудень", - зазначив фахівець.

Ціни в Україні у грудні: що сильно подорожчає

Ціни в Україні у грудні 2019 - скільки коштуватимуть продукти (Фото: колаж: РБК-Україна)

За його словами, більшість продуктів в останні два місяці року стануть трохи дорожчими, але ціни не випередять споживчу інфляцію.

Українські виробники в умовах конкуренції з європейськими не зможуть серйозно підняти ціни на продукти харчування.

Характерне в цю пору року сильне подорожчання торкнеться свіжих овочів та фруктів - через закінчення сезону в Україні.

Середня вартість продуктового кошика у Києві в грудні на тиждень - 1551,51 гривні:

  • Молоко (3 л) 65,70 грн
  • Сметана (450 г) 26,55 грн
  • Кефір (2 л) 37,90 грн
  • Масло вершкове (200 г) 37,50 грн
  • Масло соняшникове (250 г) 8,50 грн
  • Макарони (0,95 кг) 23,15 грн
  • Гречка (0,5 кг) 12,95 грн
  • Рис (0,5 кг) 10,95 грн
  • Вівсянка (0,2 кг) 1,50 грн
  • Борошно (0,2 кг) 2,20 грн
  • Цукор (0,5 кг) 7,05 грн
  • Куряче філе (0,5 кг) 52,50 грн
  • Яловичина (1,5 кг) 210,00 грн
  • Сало (0,5 кг) 65,00 грн
  • Риба (0,5 кг) 35,00 грн
  • Яйця (15 шт) 33,00 грн
  • Чай (100 г) 34,85 грн
  • Кави (75 г) 25,90 грн
  • Сік (2 л) 32,00 грн
  • Вода (12 л) 42,40 грн
  • Печиво (1 кг) 45,00 грн
  • Хліб чорний (3 буханки) 49,92 грн
  • Батон білий (3 шт.) 24,60 грн
  • Картопля (3 кг) 35,85 грн
  • Морква (0,5 кг) 2,15 грн
  • Цибуля (0,5 кг) 3,99 грн
  • Заморожені овочі (1 кг) 55,90 грн
  • Помідори (1 кг) 46,50 грн
  • Огірки (1 кг) 49,50 грн
  • Зелень (3 пучка) 36,00 грн
  • Яблука (2 кг) 29,00 грн
  • Банани (2 кг) 53,00 грн
  • Апельсини (1 кг) 29,38 грн
  • Лимони (4 шт.) 32,00 грн
  • Ковбаса (500 г) 84,00 грн
  • Сир (400 г) 88,00 грн
  • Пиво (1 л) 32,00 грн
  • Вино (0,7 л) 90,00 грн

Ціни в Україні у грудні: що сильно подорожчає

Ціни в Україні у грудні 2019 - скільки коштуватимуть продукти (Фото: sfs.gov.ua)

Ціни на заправках

Зараз оптова ціна дизильного палива становить 20-21 грн/л, а бензину - 21-22 грн/л. Ціни на заправках в Україні з урахуванням націнки щонайменше 30% варіюються в межах 29... 31 грн/л. До кінця року ситуація навряд чи зміниться, переконані експерти.

Вартість автогазу при цьому зросла. Причиною є зростання цін на білорусько-польському кордоні. З початку листопада оптові ціни скрапленого газу піднялися на 10%, а роздрібні також дорожчатимуть. В даний час вартість газу - майже 12 гривень, і на думку фахівців, до кінця грудня можливе підвищення ціни ще на 1 гривню.

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