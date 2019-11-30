Ціни в Україні у грудні: що сильно подорожчає

Скільки коштуватиме в грудні продуктовий кошик
Ціни в Україні у грудні 2019 піднімуться на ряд продуктів та товарів на рівні прогнозованої інфляції. Відчутно подорожчає газ, вартість палива на заправках не знизиться всупереч стабільної нафти та гривні, яка зміцнилася з весни на 15%, тарифи до початку нового року сюрпризів не принесуть, а продуктовий кошик для українців стане дорожчим, проте не надто. Про це передає "КП в Україні".
Керівник громадської організації "Національна рада економічного розвитку" Олексій Дорошенко розповів, що споживча інфляція за 2 останніх місяці прогнозується на рівні 1,5-1,8%.
"Можливі коливання цін на овочі борщового набору. Слід очікувати подальшого подорожчання курячих яєць. Деякі крупи та хліб будуть лідерами, але в межах 2-3% за листопад-грудень", - зазначив фахівець.
Ціни в Україні у грудні 2019 - скільки коштуватимуть продукти (Фото: колаж: РБК-Україна)
За його словами, більшість продуктів в останні два місяці року стануть трохи дорожчими, але ціни не випередять споживчу інфляцію.
Українські виробники в умовах конкуренції з європейськими не зможуть серйозно підняти ціни на продукти харчування.
Характерне в цю пору року сильне подорожчання торкнеться свіжих овочів та фруктів - через закінчення сезону в Україні.
Середня вартість продуктового кошика у Києві в грудні на тиждень - 1551,51 гривні:
Ціни в Україні у грудні 2019 - скільки коштуватимуть продукти (Фото: sfs.gov.ua)
Ціни на заправках
Зараз оптова ціна дизильного палива становить 20-21 грн/л, а бензину - 21-22 грн/л. Ціни на заправках в Україні з урахуванням націнки щонайменше 30% варіюються в межах 29... 31 грн/л. До кінця року ситуація навряд чи зміниться, переконані експерти.
Вартість автогазу при цьому зросла. Причиною є зростання цін на білорусько-польському кордоні. З початку листопада оптові ціни скрапленого газу піднялися на 10%, а роздрібні також дорожчатимуть. В даний час вартість газу - майже 12 гривень, і на думку фахівців, до кінця грудня можливе підвищення ціни ще на 1 гривню.