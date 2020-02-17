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НАУ: в Україні немає передумов для обмеження імпорту нафтопродуктів

Новини » Енергетика     17.02.2020 - 10:42
НАУ: в Україні немає передумов для обмеження імпорту нафтопродуктів
Ілюстратине фото (з відкритих джерел)

Нафтогазова асоціація стурбована спробою змінити ринок нафтопродуктів

Нафтогазова асоціація України (НАУ) стурбована черговими спробам нафтопереробних компаній змінити ринок нафтопродуктів шляхом антісубсидійного розслідування і введення мита, що неминуче завдасть удар по споживачах, учасниках ринку та енергетичній безпеці України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В Асоціації категорично спростовують заяви НПЗ (нафтопереробні заводи, - ред.) про наявність будь-яких неконкурентних цінових переваг з боку постачальників російського дизельного палива і скрапленого газу.

"Про це свідчать наступні дані: митні ціни на російське дизпаливо в 2017-2019 роках були вище котирування російського дизпалива в Середземномор'ї: у 2017 році на $ 16/т, в 2018 - на $ 22/т, в 2019 - на $ 27/т. Таким чином, вартість російських поставок в Україну була вищою за світові ціни", - додають в прес-службі.

Нагадаємо, з 1 серпня 2019 року було введено спеціальне мито на російське дизпаливо, що поставляється по трубопроводах, в результаті чого частка російського імпорту в другому півріччі 2019 знизилася до 28% ринку у порівнянні з 44% в першому півріччі. При цьому частка українських виробників залишилася на позначці 11%, як і в 2017-2018 роках.

"Введення мита в 2019 році не зменшило імпорт в цілому, відбувся перерозподіл між іншими джерелами, а ціни виросли у всіх - і іноземних, і внутрішніх постачальників. Аналогічна ситуація станеться і в разі реалізації ініціатив НПЗ, тільки зростання буде ще більш істотним", - заявила президент НАУ Неля Привалова.

За її словами, оскільки запропоновані НПЗ ставки мита досить значущі - від 8,46% (за даними сайту ПАТ "Укртатнафта") до приблизно 25% (за даними ЗМІ) - стримати зростання цін для споживачів не вдасться.

"Якщо буде прийнято рішення ввести тимчасові заходи на період розслідування, це спровокує паніку і зростання цін буде негайним. Ми відразу ж втратимо збалансований ринок з трендом на зниження цін, який є сьогодні, в тому числі і завдяки зусиллям уряду", - говорить президент НАУ .

У НАУ вважають, що НПЗ неправильно діагностували джерело своїх проблем і, відповідно, обрали невірний шлях їх вирішення.

"Головна проблема НПЗ - це невідповідність номенклатури виробництва структурі споживання нафтопродуктів в Україні. Неприродно збільшений ринок скрапленого газу за останні роки "з'їв" ринок бензинів. Мито - це не виправить, а тільки підніме ціни для громадян і промисловості, створивши величезне фінансове навантаження на економіку", - каже Привалова.

НАУ вважає, що в ситуації, що склалася необхідні інші кроки: перегляд податкового навантаження по осі бензин - зріджений газ, а також рясні інвестиції в модернізацію виробництва, спрямовані в тому числі на збільшення глибини переробки сировини.

У свою чергу, Нафтогазова асоціація України висловила готовність підтримати конструктивні ініціативи власників переробних підприємств.

"Вільний конкурентний ринок без будь-яких штучних обмежень (мита, квоти і т.д.) є запорукою енергетичної безпеки країни, кращої ціни для споживачів і мотиватором для інноваційного розвитку виробників", - подиторезюмували в компанії.

Як писало РБК-Україна, на думку експертів, введення мита на імпорт дизельного палива і зріджений газ російського виробництва викличе зростання цін, послабить конкуренцію на ринку і не вирішить проблем українських нафтопереробних підприємств.

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