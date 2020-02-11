Споживання газу в Хмельницькій області в 2019 році скоротилося на 25%

Ймовірно, основними причинами стали теплі погодні умови, значне зменшення одержувачів держдопомоги і відносно висока ціна газу в опалювальний сезон

Споживачі газу Хмельницької області в 2019 році використали 287 млн куб. м природного газу. Це на 97 млн куб. м або на 25% менше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Зараз зниження обсягів споживання газу спостерігається серед всіх категорій споживачів Хмельницької області. Так, населенням в 2019 році використано 276 млн куб. м блакитного палива, або на 91 млн куб. м менше, ніж у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Непобутові споживачі газу - бюджетні та промислові, що є клієнтами ТОВ "Хмельницькгаз Збут", скоротили споживання майже на 36%.

"Споживачі газу-клієнти газопостачальної компанії відчутно зменшили використання блакитного палива, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - На нашу думку, головними причинами стали теплі погодні умови протягом всього опалювального періоду, а також досить висока ціна газу, зокрема, в I кварталі минулого року".

У прес-службі також нагадали, що за 3 місяці опалювального періоду 2019-2020 рр. борги жителів Хмельницької області зросли більш ніж 206 млн гривень. Зараз заборгованість за використаний газ досягла більше, ніж 565 млн гривень, що вкрай негативно впливає на подальшу закупівлю газу. Прострочену заборгованість мають 63% клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут", або понад 255 тис. споживачів.