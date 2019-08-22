"Нафтогаз" дав інструкцію щодо купівлі газу на зиму за літніми цінами

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Купити газ можна майже у всіх областях України

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила деталі своєї пропозиції для населення що до купівлі газу за літніми цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НАК у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, ця пропозиція дозволяє людям купити газ за фіксованою літньою ціною, а використати його протягом опалювального сезону.

Зараз "Нафтогаз" пропонує продукт клієнтам як власної газопостачальної компанії, так і через існуючу мережу газзбутів. Таку пропозицію отримали збути в усіх без винятку регіонах.

На карті вказано, в яких областях пропозиція вже доступна.

www.naftogaz.com

Щоб скористатися умовами пропозиції необхідно:

- прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбуту);

- мати при собі паспорт;

- укласти додаткову угоду до типового договору постачання газу;

- зробити передплату і користуватись газом під час опалювального сезону.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз Україна" запустила продаж газу для населення за літнім цінами. Пропозиція буде діяти до 25 вересня. Купити за цією ціною можна до 25 тис. кубометрів в одну сім'ю.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецзобов'язання) на серпень на 5,1%. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат).