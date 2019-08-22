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"Нафтогаз" дав інструкцію щодо купівлі газу на зиму за літніми цінами

Новини » Економіка    22.08.2019 - 15:23
"Нафтогаз" дав інструкцію щодо купівлі газу на зиму за літніми цінами
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Купити газ можна майже у всіх областях України

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила деталі своєї пропозиції для населення що до купівлі газу за літніми цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НАК у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, ця пропозиція дозволяє людям купити газ за фіксованою літньою ціною, а використати його протягом опалювального сезону.

Зараз "Нафтогаз" пропонує продукт клієнтам як власної газопостачальної компанії, так і через існуючу мережу газзбутів. Таку пропозицію отримали збути в усіх без винятку регіонах.

На карті вказано, в яких областях пропозиція вже доступна.

&quot;Нафтогаз&quot; дав інструкцію щодо купівлі газу на зиму за літніми цінамиwww.naftogaz.com

Щоб скористатися умовами пропозиції необхідно:

  • - прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбуту);
  • - мати при собі паспорт;
  • - укласти додаткову угоду до типового договору постачання газу;
  • - зробити передплату і користуватись газом під час опалювального сезону.

&quot;Нафтогаз&quot; дав інструкцію щодо купівлі газу на зиму за літніми цінами

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз Україна" запустила продаж газу для населення за літнім цінами. Пропозиція буде діяти до 25 вересня. Купити за цією ціною можна до 25 тис. кубометрів в одну сім'ю.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецзобов'язання) на серпень на 5,1%. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат).

ЄБА підтримує зміну підходів до розрахунків за розподіл газу "Нафтогаз" запускає продаж газу населенню за "літніми" цінами
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