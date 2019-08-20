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У Києві подорожчають тарифи на воду

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 20:49
У Києві подорожчають тарифи на воду
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Водопостачання та водовідведення у столиці може зрости на 6%

"Київводоканал" планує підвищити тариф на водопостачання та водовідведення у столиці на 6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Київводоканалу".

Повідомляється, що можливе підвищення тарифів пов'язане зі змінами в законодавстві України. Зокрема, через закон про ринок електричної енергії збільшилися витрати водоканалу на електрику. Також на підвищення вплинуло збільшення податків на землю.

"За результатами проведених розрахунків, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та водовідведення становить 21,593 грн куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище діючого тарифу", - повідомляє "Київводоканал".

Повідомляється, рішення про підвищення тарифів підтримує Київська міська державна адміністрація (КМДА). При цьому коли очікувати подорожання поки не повідомляється.

На даний момент у Києві діє тариф на послуги централізованого водопостачання (постачання холодної води та водовідведення для споживачів в розмірі 20,376 грн (у т. ч. ПДВ 3,396 грн) за 1 куб. м.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Окружний адміністративний суд Києва відмовився скасовувати зниження тарифів на тепло. В Україні діє максимально можливі тарифи в розмірі 1400 гривень за гігакалорію.

Також повідомлялося, що в Україні перевірять 21 підприємство теплокомуненерго на відповідність тарифоутворення. На думку віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, в більшості випадків встановлені ТКЕ тарифи є необґрунтованими.

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