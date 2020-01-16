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Ціни на сигарети в Україні: чи варто чекати нового підвищення

STYLERЖиття    16.01.2020 - 15:46
Ціни на сигарети в Україні: чи варто чекати нового підвищення
Ціни на сигарети в 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Експерти пояснили, чи буде ще одне підвищення цін на сигарети в 2020 році

Ціни на сигарети в Україні зросли з 1 січня 2020 року та середня вартість однієї пачки тепер 45 гривень. Таке підвищення було пов'язано із запланованим зростанням акцизу. Такі підвищення відбуваються щороку з 2017 року в рамках Угоди про Асоціацію з країнами ЄС. До 2025 року ціна за одну пачку сигарет складе близько 100 гривень.

Проте не тільки підвищення акцизу впливає на зростання цін на тютюнову продукцію, і споживачі стикаються з іншими підняттями цін на сигарети. Чому це відбувається, пише видання "Сьогодні".

На ціни може вплинути також зміна законодавства, через те, що 4 жовтня парламент прийняв законопроєкт про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, який містить поправку про обмеження торгової націнки для виробників сигарет.

Відповідно до цієї поправки виробники зобов'язані продавати сигарети дистриб'юторам за ціною не вище 80% від максимальної роздрібної ціни. Торгова націнка на сигарети для гуртової та роздрібної торгівлі повинна встановлюватися на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни.

Це призвело до того, що тютюнові компанії стали розглядати можливість скорочення виробництва або закриття фабрик, оскільки вони не розуміли, як виконувати цей закон. Єдиним виходом у компаніях бачили в переміщенні виробництва за межі України.

Експерти прогнозували, що це призведе до зростання цін за одну пачку на 40% у 2020 році. Ситуацію вдалося вирішити завдяки меморандуму, який Кабінет міністрів підписав з тютюновими компаніями. Як пояснили фахівці, вся ця ситуація мало впливає на кінцеву ціну для споживача і має значення лише для виробників, тому, що за новим законом їм працювати стає не дуже вигідно.

Таким чином, ціни на сигарети будуть і далі підвищуватиметься, але без різких стрибків, а, як і було заплановано – на 20% щорічно.

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