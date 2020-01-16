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Цены на сигареты в Украине: стоит ли ожидать нового повышения

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 15:46
Цены на сигареты в Украине: стоит ли ожидать нового повышения
Цены на сигареты в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты объяснили, будет ли еще одно повышение цен на сигареты в 2020 году

Цены на сигареты в Украине выросли с 1 января 2020 года и средняя стоимость одной пачки теперь 45 гривен. Такое повышение было связано с запланированным ростом акциза. Такие повышения происходят ежегодно с 2017 года в рамках Соглашения об Ассоциации со странами ЕС. К 2025 году цена за одну пачку сигарет составит около 100 гривен.

Однако не только повышение акциза влияет на рост цен на табачную продукцию, и потребители сталкиваются с другими поднятиями цен на сигареты. Почему это происходит, пишет издание "Сегодня".

На цены может повлиять также изменение законодательства, так как 4 октября парламент принял законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который содержит поправку об ограничении торговой наценки для производителей сигарет.

Согласно этой поправке производители обязаны продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены. Торговая наценка на сигареты для оптовой и розничной торговли должна устанавливаться на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

Это привело к тому, что табачные компании стали рассматривать возможность сокращения производства или закрытия фабрик, так как они не понимали, как выполнять этот закон. Единственным выходом многие видели в перемещении производства за пределы Украины.

Эксперты прогнозировали, что это приведет к росту цен за одну пачку на 40% в 2020 году. Ситуацию удалось решить благодаря меморандуму, который Кабинет министров подписал с табачными компаниями. Как объяснили специалисты, вся эта ситуация мало влияет на конечную цену для потребителя и имеет значение только для производителей, так как по новым законам им работать становится не очень выгодно.

Таким образом, цены на сигареты будут и далее повышаться, но без резких скачков, а, как и было запланировано – на 20% ежегодно.

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