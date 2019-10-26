Ціни на продукти в Україні різко змінилися: що відбувається

Наприкінці жовтня ціни на продукти в Україні знизилися відповідно з прогнозами ряду експертів. Навіть вартість картоплі, урожай якого в цьому році не вдався, теж знизилася. Фахівці радять покупцям поквапитися, оскільки аграрії, які не мають місця для зберігання зібраного врожаю, розпродають залишки і ціни знову підуть вгору. Про це повідомляє видання "Сегодня".

Яка ситуація з цінами на поточний момент?

На агроринках і в торгових мережах Києва ціни знизилися. Так, в одній з бюджетних мереж супермаркетів цілком якісна цибуля продається по 6,5 грн/кг, морква по 7,5 грн/кг, буряк - по 6 грн/кг, капуста - по 6,5 грн/кг, Картопля, але дрібна, коштує 8 грн/кг, добірна – 11 грн/кг. Подешевшали овочі та коренеплоди і на оптово-роздрібних ринках. Там ціни на компоненти борщового набору ще на 1-1,5 грн нижче магазинних.

Торговці притримують зниження цін на картоплю: мішок великого добірного коренеплоду вагою 22-24 кг продають не дешевше 9 грн за кіло. Стверджують, що білоруська картопля, якість відмінна, але ажіотажу серед покупців немає. Хоча ще місяць тому по такій ціні відірвали б "бульбу" з руками, адже у вересні ціна була в 1,5 рази вище – 15-16 грн за кіло.

Більш активно покупці беруть буряк і моркву в мішках вагою по 6-8 кіло і ціною по 5-7 грн за кілограм в залежності від якості, запасаються капустою по 3,5-5 грн/кг. Популярний і "перець конусоподібний", по-народному "білозірка" – по 10 грн за кіло.

Продаж овочів (фото: УНІАН)

Здешевлення овочів помітила і Держслужба статистики. За її останніми даними, у вересні середня ціна в Україні на капусту була 7,94 грн/кг (-0,42 грн порівняно з серпнем), на цибулю – 8,94 грн/кг (-1,06 грн), на буряк – 7,27 грн/кг (-0,73 грн), на моркву – 8,22 грн/кг (-1,78 грн), на картоплю – 14,63 грн/кг (-0,39 грн).

Прогноз експертів

Аналітики стверджують, що ціни на сезонні продукти рослинного походження в Україні затримаються на мінімумі до кінця жовтня. Вже з початку листопада вартість буде зростати.

"Це наша національна "добра традиція" – найнижчі ціни на овочі в середині осені і різке подорожчання під Новий рік і після нього. Головна причина таких "гойдалок" – відсутність необхідної кількості овочесховищ. Тому зараз пропозиція зашкалює, фермери та приватні роботодавці намагаються продати залишки вирощеного хоч за якоюсь ціною, інакше воно пропаде від негоди. Якщо в Європі коливання цін на овочі всього 8-10% протягом року, то у нас норма в 150-200%, а за цибулі був у минулому році рекорд – 250% (у 3,5 рази. – Авт.)", – іронізує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Ціни на продукти в Україні (колаж РБК-Україна)

Директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зазначив, що в цьому році з цінами на борщовий набір, і насамперед на картоплю, склалася аномальна ситуація: зазвичай вони найнижчі в серпні, а нині – в жовтні. На його думку, аграрії прорахувалися, на тлі невисокого в цьому році врожаю виставивши в сезон "золоті" ціни. У результаті споживач проголосував гаманцем, і ціни впали напередодні холодів.

"Знову змушений повторити: величезні коливання цін у нас тому, що держава в останні роки втратила контроль над плодоовочевим ринком, перестала виконувати функцію прогнозування врожаю та його підрахунку. Ніхто тепер в країні не знає, скільки чого вирощується і коли ціна почне падати або, навпаки, – піде вгору. А це є елементом держконтролю будь-якої західної країни", - додав Дорошенко.

Але в цьому році, за прогнозами експерта, великого зростання цін на коренеплоди не очікується: вони й так високі, тому за зиму виростуть не більше ніж на 8-10%.

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