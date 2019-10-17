Названі продукти, які найбільше подешевшали на початку осені

Фото: продаж овочів (УНІАН)

У вересні морква подешевшала на 38%, однак гречка подорожчала на 22%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у вересні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, у вересні найбільше подешевшала морква - на 17,8% до 8,2 грн за кг, ціни на цибулю знизилися на 14,0% до 8,9 грн за кг, капуста подешевшала на 5,3% до 7,9 грн за кг. Крім того, яйця подешевшали на 6,0% до 18,7 грн за десяток.

При цьому ціни на гречку в вересні 2019 року зросли на 22,3% до 20,8 грн за кг.

Середні ціни на продукти в Україні

Дані: www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.