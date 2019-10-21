У НБУ назвали чотири причини прискорення зростання ВВП України

Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

ВВП додасть кілька десятих відсотка через рекордний врожай

Економіка України у 2019 році зросте вище попередніх прогнозів Міжнародного валютного фонду та Національного банку через низку обставин. Про це перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

Як, зазначила Рожкова, більш високі темпи зростання - це результат макрофінансової стабільності.

"Сьогодні ми маємо тренд на чітке зниження інфляції, стабільний валютний ринок, довіру інвесторів і населення до фінансової системи України", - сказала вона.

Крім того, нагадала Рожкова, в України очистили банківський сектор, очистили всі схеми з виводу капіталів з України і це теж зіграло позитивний момент.

"По-третє, це стосується макроекономічної ситуації в цілому. Ми бачили, що ціни на наш експорт в силу цілого ряду чинників йшли вгору, тоді як ціна на газ знижувалася – а ми імпортуємо газ – і це також зіграло на нашу користь", - сказала заступник голови НБУ.

По-четверте, у 2019 році Україна знову отримала рекордний урожай. "Коли ми робили прогноз на 2019 рік та наступні, наші спеціалісти говорили, що не буває два роки поспіль рекордного врожаю, і що тенденція обов'язково піде на спад. Але сталося неочікуване, і це плюс, який відіграв свою роль", - додала вона.

Нагадаємо, в жовтні Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 3,0% до у 2019 році і на 3,0% в 2020 році. У порівнянні з прогнозом, зробленим в липні 2019 року, очікування на цей рік покращилися. Раніше МВФ прогнозував зростання економіки України на 2,7% у 2019 року і на 3,0% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.