Жодних обмежень. "Ковідну тисячу" дозволили витрачати на будь-які товари

Глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму телеграм-каналі заявив, що від сьогодні обмеження на "ковідну тисячу" не діють. Її можна буде витратити на будь-яку групу товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

Міністр цифрової трансформації України у своєму телеграм-каналі заявив, що з сьогоднішнього дня підтримка не має обмежень.

Тепер "ковідну тисячу" можна буде витратити без жодного обмеження на конкретний напрямок бізнесу.

"Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти", - заявив Михайло Федоров.

Також глава Мінцифри нагадав, що гроші за вакцинацію можна відправити для потреб ЗСУ, додавши, що за 6 днів українці вже перевели понад 1,5 млрд гривень.