Нацполіція попередила про шахраїв, які збирають гроші на підтримку ЗСУ

Нацполіція Вінницької області попередила людей про шахраїв, які можуть збирати гроші на підтримку ЗСУ.

Щоб підтримати українських героїв, гроші варто надсилати лише на рахунки, розміщені на офіційних сайтах державних органів. Перераховувати допомогу на незнайомі рахунки – небезпечно.

"Вашими коштами можуть скористатися шахраї. Якщо у вас є бажання допомогти українській армії – користуйтесь рахунками для підтримки ЗСУ, розміщеними на офіційних сайтах державних органів", – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці наголосили, що у важкий для країни час люди згуртувалися, аби разом протистояти ворогу. Тому більшість людей переказують гроші на потреби ЗСУ чи для підтримки біженців.