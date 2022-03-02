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Нацполіція попередила про шахраїв, які збирають гроші на підтримку ЗСУ

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Середа 02 березня 2022 21:58
Нацполіція попередила про шахраїв, які збирають гроші на підтримку ЗСУ У Нацпоілції застерегли про шахраїв (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Нацполіція Вінницької області попередила людей про шахраїв, які можуть збирати гроші на підтримку ЗСУ.

Зокрема, не офіційним джерелом інформації довіряти не варто, повідомляє поліція Вінницької області.

Щоб підтримати українських героїв, гроші варто надсилати лише на рахунки, розміщені на офіційних сайтах державних органів. Перераховувати допомогу на незнайомі рахунки – небезпечно.

"Вашими коштами можуть скористатися шахраї. Якщо у вас є бажання допомогти українській армії – користуйтесь рахунками для підтримки ЗСУ, розміщеними на офіційних сайтах державних органів", – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці наголосили, що у важкий для країни час люди згуртувалися, аби разом протистояти ворогу. Тому більшість людей переказують гроші на потреби ЗСУ чи для підтримки біженців.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги.

Також ми писали, що волонтери просять терміново підтримати армію.

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