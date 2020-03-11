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Ціни на бензин в Україні: чи варто чекати падіння

STYLERЖиття    11.03.2020 - 07:13
Ціни на бензин в Україні: чи варто чекати падіння
Ціни на бензин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Світова криза і обвал цін можуть призвести до зниження цін на українських АЗС

Ціни на українських АЗС можуть істотно опуститься вниз через обвал цін на світових ринках та зниження вартості нафти майже на 30%. В Антимонопольному комітеті України вважають, що ціни на пальне на українських заправках також можуть опуститися.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, фахівці уважно відстежують динаміку цін і очікують падіння вартості.

"Антимонопольний комітет України буде уважно вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Адже ціну не тільки на сиру нафту, але і на великий гурт бензину і дизпалива очікує істотне падіння", - йдеться в повідомленні.

Однак слідом за зниженням цін, може настати різке підвищення, що потягне за собою подорожчання вартості палива.

"Стрімке падіння цін на АЗС чекати не доводиться. Між сирою нафтою та автомобільним баком є безліч ланок - транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо", - відзначили в АМКУ і додали, що рівень роздрібних цін повинен корелювати зі змінами факторів, які впливають на їх формування.

А от прогнози експертів не так однозначні. Деякі вважають, що ціни на пальне на українських АЗС опустяться на 10-15% найближчим часом через падіння вартості нафти, але варто звертати увагу не на котирування на саму нафту, а на зміни цін на нафтопродукти.

Деякі вважають, що на ціноутворення може вплинути й інший фактор – коронавірус, який вирує в Європі та Китаї.

Крім того, експерти прогнозують істотне здешевлення цін на бензин в Україні вже до середини літа 2020 року.

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