Цінники на АЗС злетять: експерти назвали дату

Ціни на пальне в Україні (колаж РБК-Україна)

Експерти прогнозують на травень подорожчання палива в Україні

Ціни на пальне в Україні продовжують падати. Вартість автогазу з початку лютого впала на 1,25 грн/л. Прейскурант знизився по всім видам палива. Але підстав, щоб ціни і далі знижувалися, – немає, вважають експерти. Що буде з цінами на АЗС в березні – читайте нижче.

Дизельне паливо з початку місяця подешевшало на 22 копійки. Бензин А95+ – на 11 копійок. Інші бензини – на 5-6 копійок. Найбільше АЗС опустили ціну на скраплений газ – на 1,25 грн.

Основним драйвером цін у лютому були неофіційні домовленості між трейдерами й президентом наприкінці грудня. Після зустрічі з Володимиром Зеленським трейдери почали скорочувати програму лояльності й знижувати ціни на стелах. Про це пише "Сегодня".

Курс гривні та вартість нафтопродуктів на кордоні – головні фактори, які впливають на ціни в роздробі, зазначає Леонід Косянчук, експерт нафтового ринку. Однак вони нівелювали один одного. І курс гривні, і вартість пального на кордоні коливалися протягом місяця. За рахунок запасів ціни на АЗС залишалися стабільними.

"Дизпаливо і зріджений газ дешевшали й внаслідок того, що зима була теплою. Очікуваний попит на ці два продукти, які використовуються в Європі як паливо для котелень, скоротився. Через це наші трейдери отримали можливість купити його дешевше і знизити ціни", – додав Геннадій Рябцев.

Прогноз цін на паливо в березні

Експерт Артем Куюн вважає, що в березні зниження ціни скрапленого газу зупиниться.

"Через зростання цін на кордоні ми чекаємо стабілізації вартості. Тобто причин для падіння цін вже немає. Можливо, буде відкат назад копійок на 50", – прокоментував Артем Куюн.

Існує закономірність: якщо курс зменшиться на 1 грн, літр пального через два тижні відреагує подорожчанням на 70 копійок, а якщо нафта дорожчає на 1%, то вартість бензину через два тижні зростає на 10 копійок.

Паніка навколо коронавіруса й інформація про можливу зміну уряду теж можуть вплинути на ціни, вважає Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій. Коронавірус вдарив по загальній діловій активності. Поки що ці ризики оцінюються трейдерами як істотні.

"Є паніка навколо коронавіруса, це не загрожує самій нафті, але загрожує скороченню споживання серед великих економік", – говорить Марунич.

Інший фактор – можлива зміна Кабміну. Річ у тому, що уряд повинен розглянути питання введення додаткових мит на російські нафтопродукти.

"Якщо мита будуть введені, то стабілізації ринку це не додасть, а може спровокувати невелике зростання. У зв'язку з тим, що ситуація з урядом в підвішеному стані, це мито нікому буде вводити", – говорить Марунич.

Нагадаємо, що раніше на кордоні з Росією виявили нелегальне переміщення пального.