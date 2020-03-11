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Цены на бензин в Украине: стоит ли ожидать падения

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 07:13
Цены на бензин в Украине: стоит ли ожидать падения
Цены на бензин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Мировой кризис и обвал цен могут привести к понижению цен на украинских АЗС

Цены на украинских АЗС могут существенно опустится вниз из-за обвала цен на мировых рынках и снижения стоимости нефти почти на 30%. В Антимонопольном комитете Украины считают, что цены на топливо на украинских заправках также могут опуститься.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, специалисты внимательно отслеживают динамику цен и ожидают падения стоимости.

"Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение", - говорится в сообщении.

Однако вслед за понижением цен, может наступить и резкое повышение, что потянет за собой подорожание стоимости топлива.

"Стремительное падение цен на АЗС ожидать не приходится. Между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и тому подобное", - отметили в АМКУ и добавили, что уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, которые влияют на их формирование.

А вот прогнозы экспертов не так однозначны. Некоторые считают, что цены на топливо на украинских АЗС опустятся на 10-15% в ближайшее время из-за падения стоимости нефти, но стоит обращать внимание не на котировку на саму нефть, а на изменения цен на нефтепродукты.

Некоторые считают, что на ценообразование может повлиять и другой фактор – коронавирус, который бушует в Европе и Китае.

Кроме того, эксперты прогнозируют существенное удешевление цен на бензин в Украине уже к середине лета 2020 года.

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Новости Украины цены на бензинцены
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