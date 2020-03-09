Як обвал нафти вплине на життя українців: озвучений прогноз

Як обвал нафти вплине на Україну - всі подробиці (OilNow)

Обвал нафти відчутно вплине на економіку України

Обвал нафти, який відбувається зі стрімкою швидкістю, відчутно вплине на життя українців. І в даній ситуації присутні не тільки негативні моменти, але й позитивні. З одного боку, це дозволить підвищити вартість бензину, з іншого - призведе до падіння цін на експортні товари.

Низькі ціни на нафту дозволять частково утримувати ціну на бензин в умовах знецінення гривні. Однак є й неприємні моменти, про які також варто було б згадати.

"Негатив є. Українська економіка експортоорієнтована, спрямована на продаж залізної руди, металопродукції, хімпродукції, зерна. Це все пов'язано з ціною нафти. Вона падає, разом з нею падають ціни на експортні товари української економіки", - відзначає фахівець.

Нагадаємо, що минулого тижня у Відні провалилися переговори нафтового картелю ОПЕК і Росії. Передбачалося, що провідні виробники нафти домовляться про скорочення видобутку. В результаті Саудівська Аравія вже пригрозила розв'язати "цінові війни" на ринку нафти.

Також ми писали, що ціни на нафту північноморської марки Brent протягом торгів 6 березня впали майже на 8% - до 46 доларів за барель. Стрімке падіння ціни на нафту пов'язують з провалом переговорів ОПЕК і Росії про зниження видобутку.