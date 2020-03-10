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Курс долара може різко злетіти вгору: по чому будемо купувати валюту

STYLERЖиття    10.03.2020 - 07:01
Курс долара може різко злетіти вгору: по чому будемо купувати валюту
Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

До кінця тижня долар може значно подорожчати

Курс долара в Україні може злетіти вгору вже до кінця цього тижня. Мова йде про позначку в 26 гривень за долар. Про це РБК-Україна розповів аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

Експерт зазначив, що вже 10 березня на відкритті ринку курс долара може перевищити 25,70 гривень за долар. При цьому якщо на ринку загостритися паніка, то до кінця тижня українці будуть купувати долар по 26 гривень.

Пархоменко також підкреслив, що курс долара не повинен зрости до 30 гривень, оскільки Національний банк України буде знижувати волатильність курсу.

Нагадаємо, що експерти розповіли про те, як обвал нафти вплине на життя українців. З одного боку, різке падіння вартості нафти не дозволить підвищити ціну на бензин, з іншого - призведе до падіння цін на товари, які експортуються.

Раніше експерти розповіли, що вплив нового Кабміну на курс долара буде мати негативну і позитивну сторону одночасно. Позитивним воно повинно стати для економіки України. При цьому курс долара в обмінних пунктах може значно піднятися.

Існує думка, що інвестори, які вклали понад 5 млрд доларів в державні облігації України можуть негативно відреагувати на новий Кабмін.

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