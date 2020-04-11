Ціни на бензин будуть знижуватися: прогнози експертів на квітень

Ціни на бензин в Україні (Фото: pixabay.com)

Ціни на українських АЗС будуть продовжувати в квітні рухатися вниз

Ціни на бензин в Україні продовжують знижуватися на тлі глобальної світової кризи через пандемію коронавірусу. На думку експертів, ціни на українських заправках найближчим часом опустяться ще в середньому на 30-50 копійок.

Як повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews, представники українських АЗС відзначають зниження цін практично щодня і за прогнозом, ціни будуть продовжувати рух вниз.

"Падіння ціни на нафту і паливо на світовому ринку не могло не торкнутися українських АЗС. Їх представники заявляють, що ціна знижується кожен день і буде продовжувати падати. Про це говорять представники відразу декількох мереж автозаправних станцій", - йдеться в повідомленні.

Як заявляють представники найпопулярніших АЗС в Україні, за останній тиждень ціни на всі види палива знизились в середньому на 30-50 копійок. Також наголошується, що розпорядження про зниження вартості цін на бензин приходять щодня.

Однак компанії не можуть дати точний прогноз про те, на скільки можуть впасти ціни на бензин, оскільки ситуація не нафторинку зараз дуже нестабільна і багато в чому це залежить від постачальників.

Раніше ми писали про те, що Антимонопольний комітет спрогнозував зниження цін на бензин у квітні в середньому на 3-5 гривень за літр. Експерти відзначають, що до кінця квітня очікується зниження на 15-20% в економсегменті, і до 40% в "преміальних" мережах.