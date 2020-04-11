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Цены на бензин будут снижаться: прогнозы экспертов на апрель

STYLERЖизнь    11.04.2020 - 11:58
Цены на бензин будут снижаться: прогнозы экспертов на апрель
Цены на бензин в Украине (Фото: pixabay.com)

Цены на украинских АЗС будут продолжать в апреле двигаться вниз

Цены на бензин в Украине продолжают снижаться на фоне глобального мирового кризиса из-за пандемии коронавируса. По мнению экспертов, цены на украинских заправках в ближайшее время опустятся еще в среднем на 30-50 копеек.

Как сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews, представители украинских АЗС отмечают снижение цен практически ежедневно и по прогнозу, цены будут продолжать движение вниз.

"Падение цены на нефть и топливо на мировом рынке не могло затронуть украинские АЗС. Их представители заявляют, что цена снижается каждый день и будет продолжать падать. Об этом говорят представители сразу нескольких сетей автозаправочных станций", - говорится в сообщении.

Как заявляют представители самых популярных АЗС в Украине, за последнюю неделю цены на все виды топлива упали в среднем на 30-50 копеек. Также отмечается, что распоряжения о снижении стоимости цен на бензин приходят ежедневно.

Однако компании не могут дать точный прогноз о том, на сколько могут упасть цены на бензин, так как ситуация не нефтерынке сейчас очень нестабильна и во многом это зависит от поставщиков.

Ранее мы писали о том, что Антимонопольный комитет спрогнозировал понижение цен на бензин в апреле в среднем на 3-5 гривен за литр. Эксперты отмечают, что до конца апреля ожидается понижение на 15-20% в экономсегменте, и до 40% в "премиальных" сетях.

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