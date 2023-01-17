Вот таким станет Киев, когда "сталинки" и "хрущевки" заменят высотками: визуализация
В начале декабря 2022 года Киевсовет утвердил Программу комплексной реконструкции микрорайонов устаревшего жилищного фонда. Под нее попадают здания, которые в народе называют "сталинками" и "хрущевками". Таких в столице около 5000. Вместо них предлагают возвести высотки с более чем 20 этажами.
Как будет выглядеть Киев при реализации проекта и новой массовой застройки, рассказывает ресурс "Хмарочос".
Стоит ли сносить кварталы "сталинок" и "хрущевок"
Местные власти уже неоднократно поднимали вопрос о реконструкции кварталов пятиэтажек, составляющих значительную часть жилищного фонда столицы. С 2006 года было уже шесть-семь попыток внедрить такую трансформацию. Даже удалось реализовать несколько пилотных проектов.
Инициаторы утвержденной Программы выбрали стратегию сноса такого жилищного фонда и возведение на этих участках новостроек от 20 этажей и выше. Авторы придерживаются "постсоветского" подхода вместо прогрессивного европейского опыта реновации.
Эксперты имеют разные взгляды на то, насколько целесообразна сейчас работа по планированию и реализации восстановления. Пока идет война инфраструктура города будет терпеть разрушения. После окончания боевых действий возникнет вопрос восстановления, в рамках которого можно касаться и реконструкции старых жилых кварталов.
Кварталы пятиэтажек могут превратиться в районы высоток (иллюстрация: Александра Степаненко)
Каким будет Киев без кварталов пятиэтажек
Вместе с тем эксперты отмечают, что срок годности такого жилья стремительно истекает. Его жители все чаще будут сталкиваться с чисто техническими вопросами, которые нужно срочно решать. Ведь когда истекает срок эксплуатации, использовать здание становится либо опасно, либо экономически нецелесообразно.
План предусматривает на месте ветхого жилья новые высотки эконом-класса. В таком случае, вместо зеленых кварталов с постоянным составом жителей и соответствующей инфраструктурой, Киев получит рост плотности населения.
Вряд ли это будет уравновешено новыми учебными заведениями, здравоохранением, соответствующей транспортной инфраструктурой, подземными коммуникациями и т.д.
Часть квартир в высотках получат жители "хрущевок", но большую часть продадут более состоятельным гражданам. Это приведет к росту цен на услуги в этих районах.
Таким может стать Киев после реконструкции старых жилых кварталов (иллюстрация Александра Степаненко)
Как будет выглядеть Киев с новыми высотками
Если программу реализуют, то есть риски, что несовременные кварталы Дарницы, Нивок, Святошино, Сырца превратятся в "бетонные джунгли". Это существенно повлияет на жизнь не только районов, но и близлежащих районов и всей столицы.
В Программе заявляют о необходимости развития социальной и транспортной инфраструктуры. Но важно, чтобы оно было реализовано, а не только указано на бумаге.
Застройка города 25-этажными высотками в рамках реконструкции негативно отразится на ландшафте столицы. Киев уже сейчас среди лидеров по высотности новостроек среди европейских городов.
Таким может стать Киев после реконструкции старых жилых кварталов (иллюстрация Александра Степаненко)
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