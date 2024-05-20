В центре Киева - потоп. Водой залило улицу возле "Олимпийского" (видео)

В Киеве в районе национального спортивного комплекса "Олимпийский" улицу залило водой. Движение транспорта было несколько затруднено.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам просмотреть кадры с места происшествия, опубликованные в социальных сетях, а также узнать причину потопа.

Что пишут о потопе в соцсетях

"Заливает водой на Шота Руставели. Киев кто-то проклял, других причин не вижу. Уже в который раз за месяц", - сообщили в Telegram-канале "Труха. Киев".

Причины потопа и их устранение

Немного позже в КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что:

завершили откачивать воду из теплокамеры на улице Шота Руставели

автотранспорт двигается по проезжей части в обычном режиме

"Сегодня, 20 мая, около 10:30 на улице Шота Руставели во время откачки воды из теплокамеры вода частично попала на дорогу. Сейчас работы по откачке воды завершены", - подчеркнули в компании.

Пост "Киевтеплоэнерго" в Telegram (скриншот: t.me/kyivteploenergo)