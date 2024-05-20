ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Києва - потоп. Водою залило вулицю біля "Олімпійського" (відео)

Понеділок 20 травня 2024 11:12
UA EN RU
У центрі Києва - потоп. Водою залило вулицю біля "Олімпійського" (відео) Потоп у центрі Києва помітили перехожі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Києві в районі національного спортивного комплексу "Олімпійський" вулицю залило водою. Рух транспорту було дещо ускладнено.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам переглянути кадри з місця події, опубліковані у соціальних мережах, а також дізнатись про причину потопу.

Що пишуть про потоп у соцмережах

"Заливає водою на Шота Руставелі. Київ хтось прокляв, інших причин не бачу. Вже вкотре за місяць", - повідомили у Telegram-каналі "Труха. Київ".

Причини потопу та їхнє усунення

Дещо згодом у КП "Київтеплоенерго" повідомили, що:

  • завершили відкачувати воду з теплокамери на вулиці Шота Руставелі
  • автотранспорт рухається проїжджою частиною у звичайному режимі

"Сьогодні, 20 травня, близько 10:30 на вулиці Шота Руставелі під час відкачування води з теплокамери вода частково потрапила на дорогу. Наразі роботи з відкачування води завершені", - наголосили у компанії.

У центрі Києва - потоп. Водою залило вулицю біля &quot;Олімпійського&quot; (відео)У центрі Києва - потоп. Водою залило вулицю біля &quot;Олімпійського&quot; (відео)

Допис "Київтеплоенерго" у Telegram (скріншот: t.me/kyivteploenergo)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у столиці "пішла під воду" ціла вулиця - внаслідок пошкодження трубопроводу в процесі проведення гідравлічних випробувань.

Читайте також, як у Святошинському районі Києва прорвало водогін і затопило вулицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Олимпийская утонули
NEWS
ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА
ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА