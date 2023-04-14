В Киеве сносят здание ХІХ века со статусом памятника архитектуры: что известно

В столице начали сносить памятник архитектуры XIX века - "Дом с насекомыми". Активисты требуют остановить разрушение здания, в Департаменте охраны культурного наследия КГГА заявляют, что не давали разрешений на какие-либо работы по этому объекту.

Об этом сообщает урбанист и активист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook .

Что известно о ситуации

"В Киеве сносят дома со статусом памятников архитектуры. Дом Марии Станиславской, также известный как "Дом с насекомыми" на ул. Владимирской, 93, был построен в 1893 году", - говорится в сообщении.

Перов отметил, что в 2021 году Департамент охраны культурного наследия КГГА внес дом в перечень достопримечательностей Киева. В 2022 году Окружной административный суд столицы лишил здание этого статуса, однако решение по делу так и не вступило в силу.

"Офис Генерального прокурора в начале 2023 года подал апелляционную жалобу, впрочем, застройщик не дожидаясь судебного вердикта, решил просто снести дом", - отмечает активист.

В столице сносят "Дом с насекомыми" (фото: facebook/Дмитрий Перов)

На баннере рядом со зданием указано, что в постройке проводят капитальный ремонт, заказчик - ОСМД "Владимирская, 93".

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА заявляют, что проектная документация по объекту с ними не согласна, разрешение на выполнение работ они не давали.

Чиновники требуют от заказчика прекратить работы, заключить охранный договор и предоставить научно-проектную документацию на проведение реставрации.

Застройщику не давали разрешения на проведение соответствующих работ (фото: facebook/Дмитрий Перов)

Чем уникален "Дом с насекомыми"

Дом Марии Станиславской украшен элементами неоготики и неороманского стиля. Особенность сооружения - его интерьер. Плафон лестничной клетки украшен лепными изображениями растений и насекомых.

Этот дом XIX века имеет статус памятника архитектуры.

Дом имеет статус памятника архитектуры (фото: facebook/Дмитрий Перов)