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В центре Киева застройщик разрушает историческое сооружение XIX века, чтобы построить новый ТРЦ

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Киев, Среда 19 апреля 2023 12:10
В центре Киева застройщик разрушает историческое сооружение XIX века, чтобы построить новый ТРЦ Сооружение XIX века хотят снести, чтобы построить ТРЦ (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В историческом центре столицы начали разбирать постройки первой очереди Киевского водопровода на Владимирском спуске. Эти сооружения возведены еще в 1871-72 годах. На этом участке хотят построить новый ТРЦ и станцию канатной дороги.

Об этом сообщил урбанист и защитник исторической застройки Киева Дмитрий Перов на своей странице Facebook.

Что известно об исторической застройке

"Недели две назад на сайте Киевсовета вышло сообщение о том, что город в лице Департамента охраны культурного наследия КГГА продолжит борьбу в судах за сохранение Владимирской горки от застройки. Противник - бизнесмен российского происхождения Дмитрий Буряк. Последний хочет там построить ТРЦ и станцию канатной дороги", - говорится в сообщении.

Перов отмечает, что киевлянам действительно есть за что бороться, ведь этот участок под застройку - это здания первой очереди централизованного водопровода Киева, построенные еще в 1871-72 гг.

"Совершенно уникальным является двухэтажный деревянный жилой дом (на фото слева) - это одно из немногих уцелевших деревянных зданий центрального исторического ареала Киева. Сейчас на нем постепенно начала исчезать крыша, что недвусмысленно указывает на намерения застройщика", - отмечает активист.

В центре Киева застройщик разрушает историческое сооружение XIX века, чтобы построить новый ТРЦВ центре Киева застройщик разрушает историческое сооружение XIX века, чтобы построить новый ТРЦСооружение расположено на Владимировском спуске вблизи Днепра (фото: facebook/Дмитрий Перов)

Также Перов добавляет, что чрезвычайную ценность имеет старый расположенный рядом фильтр.

"Город имеет удачный пример реновации бывших водопроводных сооружений - 2003 г. в здании водопроводной башни (1876 г.) и резервуара чистой воды (1909 г.), расположенных в Крещатом парке, открыт Водно-информационный центр (Музей воды). Впрочем, если застройщику удастся выиграть решающий суд - останемся и без Горки и без истории", - заявляет Перов.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве начали разбирать памятник архитектуры XIX века.

Читайте также о том, что киевские застройщики хотят уничтожить Галерный остров с "Лесом орхидей".

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