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В центре Киева незаконно разрушают усадьбу ХІХ века: что известно

Усадьбу Елены Петровской начали незаконно демонтировать (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На одной из центральных исторических улиц столицы застройщик незаконно разбирает здание XIX века - усадьбу Елены Петровской.

Об этом сообщает активист Дмитрий Перов Facebook.

Что известно о незаконном разрушении усадьбы

"В эти минуты на ул. Хмельницкого, 64 разбирают усадьбу Елены Петровской. Дом построен до 1899 года на тогдашней ул. Фундуклеевской, на красной линии застройки. Относится к фоновой исторической застройке, архитектурному ансамблю ул. Хмельницкого, что в этой части представлено 2-3 этажными мещанскими усадьбами", - отмечает Перов.

Также он отмечает, что работы проводятся без соответствующей разрешительной документации и установки защитного строительного забора, что является нарушением правил благоустройства Киева.

"Оперативно связались с Департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации. На место направлен инспектор", - добавил активист.

Отметим, что инспектор по благоустройству уже внес предписание и составил протокол об административном нарушении, поскольку владелец начал демонтаж здания без разрешительной документации.

Демонтаж усадьбы начали незаконно (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Разрушение исторических зданий стало рутиной

В столице разрушение исторических домов становится едва ли не обыденным делом. Недавно активисты смогли защитить от незаконного сноса "Дом с мухами", который является объектом культурного наследия Киева и охраняется законом. Это сооружение ХІХ ст. имеет уникальную лепнину.

Также весной разгорелся скандал, потому что в историческом центре столицы начали разбирать постройки первой очереди Киевского водопровода на Владимирском спуске. Эти здания построены еще в 1871-72 годах. На этом участке хотели построить новый ТРЦ и станцию канатной дороги. После огласки работу по демонтажу прекратили.

Отметим также, что из-за активной защиты исторической застройки Киева на Дмитрия Перова подала в суд строительная компания "Ковальская". Иск касается строительства по ул. Жилянской.

Ранее мы писали о том, что в Киеве разрушается мозаика 60-х годов, потому что владелец здания не дал разрешение на ее реконструкцию.

Читайте также о том, что в столичном переходе демонтировали облицовку дорогим камнем, чтобы заменить дешевой плиткой.

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