В центре Киева незаконно разрушают усадьбу ХІХ века: что известно

На одной из центральных исторических улиц столицы застройщик незаконно разбирает здание XIX века - усадьбу Елены Петровской.
Об этом сообщает активист Дмитрий Перов Facebook.
"В эти минуты на ул. Хмельницкого, 64 разбирают усадьбу Елены Петровской. Дом построен до 1899 года на тогдашней ул. Фундуклеевской, на красной линии застройки. Относится к фоновой исторической застройке, архитектурному ансамблю ул. Хмельницкого, что в этой части представлено 2-3 этажными мещанскими усадьбами", - отмечает Перов.
Также он отмечает, что работы проводятся без соответствующей разрешительной документации и установки защитного строительного забора, что является нарушением правил благоустройства Киева.
"Оперативно связались с Департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации. На место направлен инспектор", - добавил активист.
Отметим, что инспектор по благоустройству уже внес предписание и составил протокол об административном нарушении, поскольку владелец начал демонтаж здания без разрешительной документации.
В столице разрушение исторических домов становится едва ли не обыденным делом. Недавно активисты смогли защитить от незаконного сноса "Дом с мухами", который является объектом культурного наследия Киева и охраняется законом. Это сооружение ХІХ ст. имеет уникальную лепнину.
Также весной разгорелся скандал, потому что в историческом центре столицы начали разбирать постройки первой очереди Киевского водопровода на Владимирском спуске. Эти здания построены еще в 1871-72 годах. На этом участке хотели построить новый ТРЦ и станцию канатной дороги. После огласки работу по демонтажу прекратили.
Отметим также, что из-за активной защиты исторической застройки Киева на Дмитрия Перова подала в суд строительная компания "Ковальская". Иск касается строительства по ул. Жилянской.
Ранее мы писали о том, что в Киеве разрушается мозаика 60-х годов, потому что владелец здания не дал разрешение на ее реконструкцию.
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