В Киеве рушится ценная мозаика 60-х годов, потому что владелец дома не дал разрешения на реставрацию

В центре Киева осыпается мозаичное панно 1967 года "Украинская песня". Работы по восстановлению должны были провести еще четыре года назад, но разрешение на них не дал арендатор дома.

Об этом сообщает глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик на своей странице в Facebook .

В каком состоянии сейчас мозаичное панно

Мозаичное панно "Украинская песня" расположенное на брендволле напротив Киевской Оперы по ул. Хмельницкого. Монумент рушится не первый год. Еще в 2019 году сообщалось, что от лица танцовщицы "почти ничего не осталось".

Тогда спонсором для восстановления мозаики должен был стать один из футбольных клубов. Работы обещали сделать через 2 недели. Но здание приватное и владелец не дал разрешения на работы.

Над восстановлением мозаики должна была работать бригада художников-монументалистов под руководством Федора Григорова.

"Однако за 4 года перемен так и не произошло, а ценная мозаика и дальше осыпается", - пишет урбанист.

Современное состояние мозаичного панно (фото: Facebook/Сергей Селик)

Чем уникальна эта мозаика

"Украинская песня" - декоративное мозаичное панно по мотивам народного искусства. Монументальную работу создал художник Степан Кириченко.

Мозаика выполнена в стиле тенденций, царивших в советской Украине в 1960-х годах. Тогда частенько в искусстве использовали народные мотивы.

Это панно одна из немногих оставшихся в свободном доступе работ Степана Кириченко, поскольку из-за процесса декоммунизации некоторые монументы "закрыли".

В 2000-х годах панно начало осыпаться. Активисты призывали сохранить мозаику, однако оказалось, что ее эскизов не сохранилось. Тогда специалисты пришли к выводу, что можно воспроизвести панно по старым фотографиям.

В 2013 году здание было передано в аренду частному предприятию. Но арендатор и сам не провел реконструкции, и не дал на нее необходимого разрешения специалистам.

Панно начало разрушаться в 2000-х годах (фото: Википедия)