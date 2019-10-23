В центрі Києва зібрався натовп, щоб подивитися на дивну скульптуру (фото)

У центрі Києва активісти встановили льодову скульптуру Карпатської рисі. Дещо дивна й неймовірна мистецька акція була проведена у середу, 23 жовтня, на бульварі Тараса Шевченка біля знесеного пам'ятника Леніну, на місці, де стояла відома "синя рука".

Новим арт-об'єктом стала зникаюча скульптура Карпатської рисі. Вона символізує зникаючий вид тварин.

На Бесарабці з'явилася льодова скульптура (фото: РБК-Україна)

"Сподіваюсь, мистецтво знову стане на захист важливих загально-людських цінностей", - написала у Facebook голова столичного департаменту культури Діана Попова.

Багато киян та гостей столиці, які були присутніми на акції, зізнаються: вражені акцією. На їхню думку, це дуже потрібна ініціатива, яка може дійсно вплинути на свідомість людей, які не дбають про українську природу.

На київському бульварі з'явилася льодова скульптура (фото: РБК-Україна)

Додамо, що на сьогоднішній день в Україні нараховують лише до 500 особин рисі. Серед них близько 80 особин живуть в глухих лісах Полісся, а інші населяють дрімучі гірські ліси Карпат. Рись є неперевершеним хижаком, але її чисельність невпинно скорочується через полювання на неї людиною.