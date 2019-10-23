В центре Киева собралась толпа, чтобы посмотреть на странную скульптуру (фото)

В центре Киева активисты установили ледовую скульптуру Карпатской рыси. Несколько странная и невероятная художественная акция была проведена в среду, 23 октября, на бульваре Тараса Шевченко возле снесенного памятника Ленину, на месте, где стояла известная "синяя рука".

Новым арт-объектом стала исчезающая скульптура Карпатской рыси. Она символизирует исчезающий вид животных.

На Бессарабке появилась ледовая скульптура (фото: РБК-Украина)

"Надеюсь, искусство вновь станет на защиту важных общечеловеческих ценностей", - написала в Facebook глава столичного департамента культуры Диана Попова.

Многие киевляне и гости столицы, которые присутствовали на акции, признаются: поражены акцией. По их мнению, это очень нужная инициатива, которая может действительно повлиять на сознание людей, которые не заботятся об украинской природе.

На киевском бульваре появилась ледовая скульптура (фото: РБК-Украина)

Добавим, что на сегодняшний день в Украине насчитывается лишь до 500 особей рыси. Среди них около 80 особей живут в глухих лесах Полесья, а другие населяют дремучие горные леса Карпат. Рысь является непревзойденным хищником, но ее численность неуклонно сокращается из-за охоты на нее человеком.