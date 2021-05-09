У центрі Києва підліток показав "зігу" ветерану 9 травня: відео інциденту і покарання

У Києві молодий чоловік "привітав" зігою ветерана Другої світової війни, який проходив повз біля парку Вічної Слави, де сьогодні проходять заходи в День Перемоги над нацизмом. Правоохоронці склали на хлопця адмінпротокол.

Про це 9 травня передали в прес-службі поліції Києва.

Що відомо про інцидент із "зігою" перед ветераном

За використання нацистського вітання підлітка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Як з'ясувалося, порушником виявився 16-річний місцевий житель.

У Києві на хлопця за "зігу" перед ветераном склали адмінпротокол 9 травня (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Перед цим в мережі з'явилося відео інциденту.

Як видно на кадрах, дідусь в мундирі з медалями і квітами в руці йшов у напрямку до станції метро "Арсенальна", повертаючись з парку Вічної Слави. Біля готелю "Салют" перебували кілька молодих людей коло стенда з інформацією про розстріляних українців у 1937-1938 роках і репресованих у 1944-1953 роках. Один з хлопців підняв руку в нацистському вітанні, коли ветеран проходив повз.

Відео: у Києві хлопець показав "зігу" ветерану біля парку Вічної Слави 9 травня

Ким виявився порушник

"Зігуючим" хлопцем виявився представник організації "Права молодь" з "Правого сектора". Молодого чоловіка звуть Михайло.

У Facebook-сторінці Pavlovsky News з'явилося відео, як поліцейські оформляють на порушника протокол.

Оскільки підозрюваний неповнолітній, правоохоронці змушені чекати ювенальну поліцію.

Відео: поліцейські склали на 16-річного хлопця за "зігу" перед ветераном адмінпротокол за дрібне хуліганство

Які порушення фіксує поліція 9 травня

За даними Нацполіції, сьогоднішні заходи з відзначення річниці перемоги над фашизмом відбуваються без грубих порушень громадського порядку

Як поінформували в прес-службі НПУ на сторінці в Facebook, всього наразі надійшло 38 повідомлень. За результатами їх розгляду розпочато 5 кримінальних проваджень та складено 9 адміністративних протоколів.

"На цей час відбулося 600 масових заходів. Участь у них взяли понад 40 тисяч громадян. До органів поліції надійшло 38 повідомлень про порушення. Особовий склад продовжує нести службу для забезпечення громадської безпеки, працюють оперативні штаби", - повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, найбільше повідомлень правоохоронці отримали щодо використання забороненої символіки.