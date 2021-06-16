У центрі Києва обвалилася підлога в житловому будинку: що відомо

У центрі Києва сталося обвалення підлоги в житловому будинку. У результаті постраждав чоловік, який впав у провал. Що саме сталося - читайте нижче в нашому матеріалі.

Інцидент стався 16 червня за адресою Бульварно-Кудрявська, 47 (неподалік від універмагу "Україна").

На місце прибули рятувальники КАРС, ДСНС, поліцейські, а також медики "швидкої" допомоги.

Фото: У Києві провалилася підлога в житловому будинку

Пізніше з'ясувалося, що квартира в будинку вже давно в аварійному стані, а постраждалим виявився п'яний чоловік, який зламав ногу, впавши в санвузлі.

"П'яний чоловік провалився в чорну діру в туалеті і зламав ногу. Чинив опір рятувальникам і лікарям. Діра була вже багато років. Чоловік відсунув перегородку і впав. Жити буде, його все ж вдалося "ушпиталити", - підписані фото.

Фото: Чоловік впав у провал у квартирі

Користувачі мережі в коментарях пишуть, що такого варто було очікувати, судячи з аварійності будинку: