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У центрі Києва утворилася величезна воронка: усі подробиці

STYLERЖиття    18.02.2020 - 21:03
У центрі Києва утворилася величезна воронка: усі подробиці
У Києві прорвало теплотрасу (фото: колаж РБК-Україна, фото колажі Оглядач)

У Києві в Печерському районі стався прорив теплотраси

У Києві прорвало теплотрасу через що посеред дороги утворилася величезна яма. Інцидент стався 18 лютого в Печерському районі на вулиці Генерала Алмазова, 5.

За словами місцевих жителів та працівників ринку, в 12 годин дня відчувалася якась вібрація. Деякі водії вирішили навіть перепаркувати свої автомобілі подалі від цього місця. При цьому сам прорив стався близько 14:00.

На місце події приїхали комунальні служби, які пообіцяли, що ліквідовують наслідки прориву труби з гарячою водою до вечора 18 лютого, або вже все закінчать вранці 19 числа.

У центрі Києва утворилася величезна воронка: усі подробиці

У Києві прорвало теплотрасу (фото: Обозреватель)

Варто зазначити, що жертв і постраждалих немає. Але через прорив частина дороги стала заблокованою. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Нагадаємо, що 2020 рік почався не дуже добре для Києва, оскільки в столиці було багато випадків прориву труб з гарячою водою. Один з найбільш гучних інцидентів стався в січні біля торгового центру "Ocean Plaza" .

Тоді прорив був біля метро "Либідська" на вулиці Антоновича. Посеред дороги провалився асфальт, і цей прорив був не єдиним. Під землю також пішли асфальт і частина тротуарної плитки з боку входу в "Ашан".

Пізніше прорив стався і на вулиці Сім'ї Іздиковських біля Повітрофлотського проспекту. Гаряча вода залила дорогу, двори житлових будинків і вулиці. Крім того, прорив теплотраси стався ще і на Теремках.

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