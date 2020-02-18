ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киева образовалась огромная воронка: все подробности

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 21:03
В центре Киева образовалась огромная воронка: все подробности
В Киеве прорвало теплотрассу (фото: коллаж РБК-Украина, фото в коллаже Обозреватель)

В Киеве в Печерском районе произошел прорыв теплотрассы

В Киеве прорвало теплотрассу из-за чего посреди дороги образовалась огромная яма. Инцидент случился 18 февраля в Печерском районе на улице Генерала Алмазова, 5.

По словам местных жителей и работников рынка, в 12 часов дня ощущалась какая-то вибрация. Некоторые водители решили даже перепарковать свои автомобили подальше от этого места. При этом сам прорыв произошел около 14:00.

На место происшествия приехали коммунальные службы, которые пообещали, что ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой к вечеру 18 февраля, либо уже все закончат утром 19 числа.

В центре Киева образовалась огромная воронка: все подробности

В Киеве прорвало теплотрассу (фото: Обозреватель)

Стоит отметить, что жертв и пострадавших нет. Но из-за прорыва часть дороги стала заблокированной. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Напомним, что 2020 год начался не очень хорошо для Киева, посколько в столице было много случаев прорыва труб с горячей водой. Один из самых громких инцидентов произошел в январе возле торгового центра Ocean Plaza.

Тогда прорыв был возле метро "Лыбидская" на улице Антоновича. Посреди дороги провалился асфальт, и этот прорыв был не единственным. Под землю также ушли асфальт и часть тротуарной плитки со стороны входа в "Ашан".

Позже прорыв случился и на улице Семьи Издыковских возле Воздухофлотского проспекта. Горячая вода залила дорогу, дворы жилых домов и улицы. Кроме того, прорыв теплотрассы произошел еще и на Теремках.

В Киеве в аптеке орудуют ловкие воровки: "работа" попала на видео В Киеве маршрутчик поехал с зажатой дверью девочкой, чтобы обогнать троллейбус "конкурента"
Новости Украины Киевтрубопровод
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь