У Києві знову прорвало труби: де сталася НП

У столиці України знову прорвало теплотрасу
У Києві сьогодні, 15 січня, вночі прорвало теплотрасу. Інцидент стався на вулиці Сім'ї Іздиковських біля Повітрофлотського проспекту, Солом'янський район. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Київ зараз".
Після прориву труби гаряча вода залила всю проїжджу частину, двори житлових будинків і вулиці, які знаходяться поруч.
Прорив труби на вулиці Сім'ї Іздиковських (фото: t.me/now_kiev)
Користувачі мережі повідомили, що прорив теплотраси стався ще і на Теремках. Інші також обурюються з цього приводу.
Прорив труби на Теремках (фото: facebook.com/anastasiia.barladiuha.7)
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в понеділок, 13 січня, біля торгового центру Ocean Plaza, прорвало теплотрасу, після чого був затоплений ТЦ. Крім того, на дорозі провалився асфальт і через це застрягла маршрутка. Людям довелося йти дуже гарячій воді. Деяких госпіталізували з опіками.