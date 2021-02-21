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У Києві комунальники збивали бурульки разом з кондиціонерами: ніхто не отримає компенсацію

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 12:44
У Києві комунальники збивали бурульки разом з кондиціонерами: ніхто не отримає компенсацію У Києві збивали бурульки з кондиціонерами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Києві через складні погодні умови на бортах дахів стали утворюватися великі бурульки. Завдання комунальників – їх знімати, щоб забезпечити безпеку перехожих. Однак разом з бурульками нерідко падають і кондиціонери. Хто буде платити за зіпсовану техніку – читайте нижче.

Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Власники збитої техніки вимагають компенсувати завдані збитки, але повертати гроші їм ніхто не буде.

"У столиці покрівельники так хоробро боролися з крижаними наростами на даху багатоповерхівки, що розбили людям кондиціонери. Власники збитої техніки тепер вимагають компенсації, а комунальники ж знизують плечима і кажуть, що вони вказати бурульці як і куди падати, не можуть", - йдеться в матеріалі.

Наголошується, що під час прибирання бурульок комунальникам натякнули, щоб вони були акуратними, оскільки можуть пошкодити кондиціонери, але прибиральники снігу відповіли: "як пощастить".

Повідомляється, що компенсації за пошкоджені кондиціонери чекати не варто. Комунальники наголошують, що за самовільно встановлену техніку ніхто грошей не поверне.

Нагадаємо, що раніше в українських Карпатах через сильні морози замерзли водоспади в Національному природному парку "Сколівські Бескиди". Вони перетворилися в застиглі снігові каскади з крижаними сталактитами. Фото неймовірної краси – в нашій статті.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося вражаюче відео "крижаного" водоспаду в Тернопільській області.

Нещодавно ми показували засніжений Київ очима фотографа, і розповідали, що відбувалося в столиці після сильного снігопаду.

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