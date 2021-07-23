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Центральний автовокзал у Києві кардинально оновили: з'явився важливий нюанс

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Києва, П'ятниця 23 липня 2021 13:38
Центральний автовокзал у Києві кардинально оновили: з'явився важливий нюанс У Києві представили оновлений автовокзал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві після ремонту відкрили оновлений Центральний автовокзал на Деміївській площі. Приємною новиною стало те, що унікальні мозаїки на будівлі не порушили, а зберегли.

На це звернула увагу Олена Деньга і опублікувала фотографії на Facebook.

"Центральний автовокзал, що на Деміївській площі, відкрили після реконструкції. Крім того, що це місце набуло цивілізованого вигляду транспортного вузла столиці, хочеться відзначити збереження унікальних мозаїк Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. Ада і Володимир більш відомі масштабним проектом стіни пам'яті й крематорію на Байковому кладовищі. Це знакові українські художники. Днями виходить документальний фільм про Аду Рибачук", - зазначила Олена.

Киянка зазначила, що спочатку мозаїку хотіли знищити. Завдяки небайдужим мешканцям столиці цього вдалося уникнути.

"Спочатку мозаїки хотіли знищити - ремонт же! Але завдяки небайдужості киян, які надали справі розголосу, їх зберегли. Це хороший приклад, коли власник прислухався до голосу суспільства і в результаті вийшло дуже круто. Міській владі і комунальним підприємствам, і іншим приватним бізнесам, треба брати приклад з таких взаємодій", - резюмувала жінка.

Центральний автовокзал у Києві кардинально оновили: з'явився важливий нюансЦентральний автовокзал у Києві кардинально оновили: з'явився важливий нюансЦентральний автовокзал у Києві кардинально оновили: з'явився важливий нюансЦентральний автовокзал у Києві кардинально оновили: з'явився важливий нюансНа київському автовокзалі зберегли мозаїку (фото: facebook.com/alena.denga)

Як ми раніше повідомляли, Укрзалізниця побудувала шлях у Чорнобильську зону відчуження і готується запустити поїзд.

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