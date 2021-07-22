У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

Як виглядає оновлений автовокзал

У виходів на платформи є пандуси. Всередині будівлі працюють кондиціонери. Крім того, планується установка автоматичних камер зберігання і боксів для зарядки мобільних телефонів.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Туалет на вокзалі платний, але якщо у вас є квиток, то ви можете їм скористатися безплатно.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Також в будівлі вокзалу вже працює готель з номерами декількох категорій. Є платна VIP-зона очікування, як в аеропорту.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

На першому поверсі знаходиться зона шопінгу, камери схову, туалет і охорона. На другому поверсі - каси, фудкорт, адміністрація і зона очікування. На третьому - готель, хостел і лаунж-зона.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

У автовокзал вклали близько 100 мільйонів гривень. Раніше біля автовокзалу було 12 платформ, зараз - 30. Не всі ще з них криті, але накривати будуть майже всі.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

При цьому платформи будуть закриті. Прохід здійснюватиметься за допомогою турнікетів - з посадковим талоном з QR-кодом. З 1 жовтня на платформу зможуть пройти тільки пасажири і ті, хто їх проводжають.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)