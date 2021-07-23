Центральный автовокзал в Киеве кардинально обновили: появился важный нюанс

В Киеве после ремонта открыли обновленный Центральный автовокзал на Демеевской площади. Приятной новостью стало то, что уникальные мозаики на здании не нарушили, а сохранили.

"Центральный автовокзал, что на Демеевской площади, открыли после реконструкции. Кроме того, что это место приобрело цивилизованный вид транспортного узла столицы, хочется отметить сохранение уникальных мозаик Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. Ада и Владимир более известные масштабным проектом стены памяти и крематория на Байковом кладбище. Это знаковые украинские художники. На днях выходит документальный фильм об Аде Рыбачук", - отметила Алена.

Киевлянка отметила, что изначально мозаику хотели уничтожить. Благодаря неравнодушным жителям столицы этого удалось избежать.

"Сначала мозаики хотели уничтожить - ремонт же! Но благодаря неравнодушию киевлян, которые придали дело огласке, их сохранили. Это хороший пример, когда владелец прислушивался к голосу общества и в результате получилось очень круто. Городской власти и коммунальным предприятиям, и другим частным бизнесам, надо брать пример с таких взаимодействий", - резюмировала женщина.

На киевском автовокзале сберегли мозаику (фото: facebook.com/alena.denga)