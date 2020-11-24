Ціни на електроенергію для населення: скільки платять в Україні та в ЄС

Фото: лічильник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці платять за електроенергію майже в п'ять разів менше

Ціни на електроенергію для домогосподарств у країнах Європейського союзу (ЄС) в першій половині 2020 року становили 21,3 євро за 100 кВт⋅год. Ціни дещо знизилися у порівнянні з першою половиною 2019 року (21,6 євро за 100 кВт⋅год).

Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, виражені в євро середні ціни на електроенергію для домогосподарств в першій половині 2020 року були найнижчими в Болгарії (10,0 євро за 100 кВт⋅год), Угорщины (10,3 євро) і Естонії (12,4 євро), а найвищими - у Німеччині (30,4 євро), Данії (28,3 євро) і Бельгії (27,9 євро).

Податки і збори склали 40% рахунків за електроенергію, стягнутих з домогосподарств в ЄС у першій половині 2020 року.

Таким чином, ціни на електроенергію в середньому в країнах ЄС були в 4,9 рази вище, ніж для населення в Україні. Середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 125 грн (з ПДВ) 100 кВт⋅год, що за офіційним курсом НБУ становить 4,37 євро за 100 кВт⋅год.

Як повідомляло РБК-Україна, у другому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 13,9%.