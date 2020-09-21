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Витрати українців під час карантину впали більш ніж на 10%

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 13:56
Витрати українців під час карантину впали більш ніж на 10%
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями за другий квартал 2020 року. Витрати склали 649,3 млрд грн, що на 10,4% менше, ніж у другому кварталі минулого року.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за другий квартал 2020 року були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 42,9%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 13,9%.

Далі йдуть "Транспорт" - 7,8%, "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" - 7,5%.

Крім того, на "Охорону здоров'я" українці витрачають 6,3%, "Одяг і взуття" - 4,3%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла" - 4,0%, на "Відпочинок і культуру" - 2,8%, на "Зв'язок" - 2,7%, на "Ресторани та готелі" - 2,6%, на "Освіту" - 1,0%, на "Різні товари та послуги" - 4,2%.

Витрати українців під час карантину впали більш ніж на 10%

Відзначимо, за прогнозом уряду, за підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%.

Нагадаємо, реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) у 2019 році в порівнянні з 2018 роком зросли на 6,5%, що в 1,7 рази повільніше, ніж у 2017 і 2018 роках (10,9%).

Як повідомляло РБК-Україна, в червні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.

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