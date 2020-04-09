В Україну йде сніжна буря: нові карти погоди

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні буде по справжньому негожою в середині квітня

Погода в Україні сильно зіпсується вже наступного тижня. В країні сильно похолодає, прийде штормовий вітер, а сильні дощі будуть йти упереміш із мокрим снігом. Про це свідчать оновлені карти Українського гідрометцентру.

Сильна негода прийде в країну в середині квітня - 14 числа. Але вже завтра, 10 квітня, почне холоднішати, а місцями мрячити. У п'ятницю похолодання до +10+14 торкнеться Півночі і Заходу (крім Закарпаття), інші області - залишаться в зоні комфортної температури (+15+21).

Крім того, в Центрі, на Півночі і Сході буде хмарно і очікується невеликий дощ.

В Києві у п'ятницю +11+13, найближча ніч - від +6 до +8, піде дощ.

Прогноз погоди на 10 квітня

Погода в Україні 10 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 11 квітня

В суботу похолодає вже по всій країні, але опади малоймовірні. Температура +9+6, вночі на Захід прийдуть заморозки (0... -4), інші області в нічний час будуть балансувати трохи вище нуля.

Погода в Україні 11 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 12 квітня

12 квітня очікується ясна сонячна погода, а температура істотно не зміниться, хіба що на Заході потеплішає на кілька градусів, а вночі будуть заморозки вже по всій Україні.

Погода в Україні 12 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 13 квітня

У понеділок 13 квітня в Україну прийде потепління (+13+19), крім Сходу і Півдня (+11+15), але разом з тим на Заході піде дрібний дощ, вітер посилиться.

Погода в Україні 13 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 14 квітня

А ось 14 квітня в країні очікується справжня сніжна буря - сніг разом з сильним дощем йтиме під штормовий вітер на Заході, Півночі і в Центрі, де похолодає до +4+6.

Тепліше - на Півдні і Сході (+10+13), тут - сильний дощ.

Погода в Україні 14 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що вчені сподіваються на "біологічне диво", яке може відбутися у квітні і врятувати світ від пандемії коронавіруса.