"Это обычный развод": адвокат рассказал, что не так с платежами за доставку газа

В Украине начиная с 2020 года граждане получают два отдельных счета за газ: один за потребленный газ, второй - за услугу по его доставке. Адвокат рассказал, что сейчас работники газовой службы могут предлагать вам еще на один бонусный тариф.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Подробности

По словам специалиста, вы можете своевременно уплачивать коммунальные платежи за газ. Однако, работники газовой службы могут добровольно подписать вас на ежемесячные пожертвования на имя услуги распределения природного газа - "некое заявление-присоединение".

"Недавно ее принесли и мне, а сейчас угрожают принять меры по прекращению распределения газа в случае несогласия присоединиться к условиям договора", - отметил Роман Симутин.

Пример ситуации

На Волыни женщине насчитали более 10 000 грн. долга за доставку газа. Женщина его не оплатила, поэтому "Волыньгаз" решил судиться.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в документах банально отсутствует подпись, что потребительница ознакомилась, подписала и заключила договор предоставления услуги по доставке газа.

Также суд установил, что постановления НКРЭКУ, на основании которых рассчитали долг потребительницы, не зарегистрированы в Минюсте, как того требует Конституция. Поскольку они не зарегистрированы, в силу не вступили.

Поэтому указанный у них тариф не обязателен для потребителя, если тот с ним не согласился.

Закон "О рынке природного газа" не предусматривает обязанности потребителей заключать договор распределения, поскольку потребитель не является стороной этого договора.

В результате суд отказал "Волыньгазу" во взыскании долга.

Что следует знать

Адвокат говорит, что так называемая "заявка на подключение" - это самый обычный "развод". Все потому, что вы должны подписывать договор, а вам приносят обычную заявку о присоединении.

А договор не приносят, потому что таким образом они хотят избежать недоговорных отношений. Поэтому невозможно требовать оплаты за что-либо, если между вами отсутствует согласованный и подписанный договор.

Однако работники газовой службы могут заявлять, что все законно и это обычное приложение.

"Ничего подобного. Должно быть дополнительное соглашение, а не какое-то заявление-присоединение к условиям договора распределения природного газа. Не ведитесь на это. А еще подчеркну, что даже в этом заявлении, которое принесли и мне домой, они указали вдвое завышенные плановые объекты - лохотрон еще тот", - добавил специалист.