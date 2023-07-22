Об этом не знают даже киевляне! Как в древности называли нашу столицу

Все мы знаем, что название нашей столицы произошло от имени основателя - Кия. Но главный город страны имел еще два названия, происхождение которых до сих пор остаются загадкой для исследователей.

Самбатас

В 948 году Константин Багрянородный написал трактат "Об управлении империей". Текст не предназначен для широкой публики, фактически он писал трактат для своих потомков. В тексте Константин отмечает, что столицей Руси является Киев и вторым названием города является Самбатас.

Следует отметить, что это название не встречалось потом ни в каких источниках. Исследователи пока не определили, что это слово может означать. Есть разные теории происхождения этого топонима: название может быть хазарским, скандинавским, готским, еврейским, балтийским, болгарским, тюркским и даже иранским.

Кенугард

Викинги в древности называли нашу славную столицу Кенугард. Это название сохранилось в нескольких древнескандинавских сагах, в частности в "Саге об Эймунде".

Есть два варианта толкования этого названия. Согласно первой теории, "Кенугард" означает "город лодок", ведь Киев действительно находился в центре торговли.

Вторая теория утверждает, что это название имеет такое же происхождение, как современный вариант "Киев". Якобы оба названия можно трактовать как "город Кия".

Также отметим, что существует распространенная версия, что Киев основали в 482 году. Но современные историки опровергают эту теорию и говорят, что ее придумала советская власть в 1982 году. Тогда массово праздновали 1500 лет Киеву, чтобы на самом деле отвести внимание от годовщины Голодомора.

"1500 лет - некорректная дата, но некоторые историки продолжают спекулировать этим. Упоминание об основание Киева Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбидью содержится только в одном источнике "Повести временных лет" и то без точной даты создания города. Никакой другой источник не содержит упоминаний об этих личностях. К тому же сама дата взята с потолка. Ее тоже нет ни в одном источнике", - рассказала сотрудница Музея истории Киева Виктория Новак.