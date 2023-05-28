Смотрите, какой была мода у киевлян больше 100 лет назад. Уникальные ретро-фото

В эти выходные отмечают день Киева. Наша столица всегда отличалась красотой и изысканностью. Даже 100 лет назад киевляне носили стильные наряды и не отставали от модных тенденций европейских стран.

Как наряжались киевляне в старину, смотрите на уникальных ретро-фото в материале ниже.

Какая одежда была в тренде

В конце XIX в начале ХХ века женщины надевали стильные пышные платья с кружевом, которые удачно подчеркивали талию и грудь, в этом им помогали тесные корсеты. Часто образ дополняли изысканными зонтиками. Их больше с собой носили как аксессуар, а не для защиты от дождя. Также популярны были головные уборы.

Наряды шили из креп-сатина, файдешина, плотного шелка, бархата или паноксамита. Украшали кружевом, аппликациями из цветов и бисером. В тренде были горжетки из черно-бурой лисы и обувь на каблуке.

Одежда для мужчин была сдержанной, но стильной. В основном это были строгие костюмы-тройки и головные уборы.

В те времена женщина была отражением финансового статуса мужа, именно поэтому состоятельные жены носили только самое лучшую одежду. К счастью для мужчин, мода тогда менялась не так стремительно, как сейчас. Исключением были разве что шляпки, здесь модные тенденции могли обновляться дважды, а то и трижды в месяц.

Фото киевлян на стыке ХІХ и ХХ веков (фото предоставил Музей истории Киева)

Где покупали модную одежду

В Старом Пассаже на Крещатике находился торговый дом австрийского купца Макса Мандля. Этот магазин предлагал широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, униформ и платьев в стиле модерн.

Также в то время модными стали ателье. Умелые портнихи ценились на вес золота. Ул. Сагайдачного славилась швейными мастерицами и модистками, которые имели зарубежный опыт или обучение. Модели одежды тогда были довольно сложными, поэтому иногда платье могли шить целый месяц.

Материалы богатые киевляне часто покупали за границей. Поскольку они были достаточно дороги, то иногда портнихи даже не сразу рисковали кроить ткани - сначала согласовывали фасон с заказчиком и только после этого начинали работу.

Модные образы киевлян прошлого века (фото предоставил Музей истории Киева)

Богатые горожане могли себе позволить купить одежду в Европе и Персии. Париж был центром женской моды, а Лондон - мужской. Во Франции покупали платья, костюмы, шляпки, кружевное белье. А в Британии - ткани, шляпки и шали.

Популярен был и товар из Германии. Отсюда в основном привозили серебряные и бисерные сумки. Из Турции - кожаные и меховые изделия: шубы, шапки, муфты.

Если сравнивать с западными модницами, то киевлянки наряжались ярче немок, австриек и голландок. А вот самих киевлянок в изысканности образов превосходили одесситки.

Ольга Мамышева, 1910-е годы (фото предоставил Музей истории Киева)

Жена архитектора Шлейфера, кон. ХІХ ст. (фото предоставил Музей истории Киева)

Слушательница высших женских курсов, 1910-е годы (фото предоставил Музей истории Киева)

Любовь Браиловская, 1900-е годы (фото предоставил Музей истории Киева)

Лидия Браиловская, 1916 год (фото предоставил Музей истории Киева)

Девушка с зонтиком, 1900-е годы (фото предоставил Музей истории Киева)

Пастушенко Марфа, жена кузнеца (фото предоставил Музей истории Киева)

В детской моде интересной тенденцией было то, что не только девочки могли надевать платья, иногда их носили и маленькие мальчики. Тогда это считалось нормальным и ничего крамольного в этом не было.

В таком подходе была и практическая сторона - платья могли носить дольше, поскольку из них не так быстро вырастают, какие из штанов.

Детская мода начала прошлого века (фото предоставил Музей истории Киева)

Сколько стоил модный образ

По-настоящему стильно наряжаться могли себе позволить действительно состоятельные семьи. Для понимания, вот цены в каталоге мод "Мерилиз" 1913 года:

женская шляпка - 12–15 руб.

платье на выход - 85 руб.

блуза - 7-15 руб.

дамские зонтики - от 11 до 14 руб.

воротники и жабо - 1.75 до 2.65 руб.

кожаные туфли - от 2,9 до 4,4 руб.

сапоги - от 20 до 25 руб.

корсеты - от 6,8 до 15,5 руб.

Например, стоимость платья - 85 руб., за эту сумму можно было арендовать на месяц шестикомнатную меблированную квартиру в престижном районе Киева.

Мода киевлян кон. XIX нач. ХХ ст. (фото предоставил Музей истории Киева)