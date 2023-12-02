Стало известно, каких специалистов в школах не хватает больше всего

В Украине идет реформирование образования. Для того чтобы изменения действительно начали работать, нужно приложить усилия и самих участников системы. Однако пока молодежь неохотно поступает на педагогику.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на наблюдение Мониторинга качества образования рассказывает, каких специалистов очень не хватает украинским школам.

Наибольший дефицит наблюдается среди школьных психологов.

В ходе проведения наблюдения выяснилось, что посещенные заведения общего среднего образования в целом обеспечены практическими психологами на 80%. Однако практические психологи имеются только у 33% садиков, из них 5% работают по совместительству.

Остаются вакантными должности практических психологов в 27% садах и 17% общеобразовательных школ. Наибольшую нехватку кадров наблюдают в основном в селах.

Что касается учреждений внешкольного образования, то должность психолога там вообще не предусмотрена штатным расписанием. Об этом сообщили 74% опрошенных руководителей заведений внешкольного образования.

Какая ситуация с медицинскими работниками

В большинстве учебных заведений медицинские работники работают по основному месту работы, в 10% - по совместительству.

Еще 9% заведений общего среднего образования и 3% садиков заключили соглашения с медицинскими учреждениями. Однако у 17% общеобразовательных школ и 12% садов должности медицинских работников на время осуществления исследования остаются вакантными.

В учреждениях внешкольного образования должности медицинских работников отсутствуют. Кроме того, есть и такие случаи, когда в учебном заведении ставок практического психолога и медицинского работника не предусмотрено.

Реформа школьного обучения

30 ноября завершилось общественное обсуждение, инициированное МОН, относительно реформы среднего образования в Украине. Стандарт проекта предусматривает реорганизацию среднего образования на профильное. В ходе учебы дети смогут самостоятельно выбирать предметы для изучения, хотя некоторые из них останутся обязательными.

К обязательным предметам относятся:

украинский язык

математика

история Украины

иностранный язык

"Защита Украины"

домедицинская помощь

физическая культура

В основном это предметы, которые выносятся на ВНО или НМТ.

Остальные предметы в школьном курсе являются выборочными, но только в 10-12 классах.

Профильное обучение в старших классах должно быть гибким и давать свободу творчеству.

Согласно реформе ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения. А учебные заведения в свою очередь должны предоставить детям возможности овладевать теми знаниями, которые они хотят.

Ученики, начавшие учиться по программе НУШ, будут получать профильное образование по новому стандарту уже с 2027 года. Однако, для того чтобы внедрить эти изменения, нужно провести пилотное тестирование. Его планируют начать в 2025 году.